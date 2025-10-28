Le cooperative agricole investono 1,2 miliardi in sostenibilità

Le cooperative agricole e agroalimentari aderenti a Confcooperative hanno investito nel 2024 oltre 1,2 miliardi di euro in iniziative legate alla sostenibilità: una cifra pari al 60% degli investimenti di tutto il sistema di Confcooperative. L'incremento rispetto all'anno precedente è del +11,5%. È quanto è emerso oggi nel corso della V Giornata della Sostenibilità Cooperativa, il consueto appuntamento organizzato da Confcooperative per premiare le cooperative che si sono contraddistinte per politiche di sviluppo sostenibile.

“L’aumento degli investimenti in sostenibilità -spiega il Presidente di Fedagripesca Confcooperative Raffaele Drei- è un segnale positivo che conferma l’impegno crescente del mondo cooperativo per un modello agricolo più verde, sano e sostenibile. Le cooperative, assieme ai loro produttori associati hanno compiuto negli ultimi anni importanti progressi nell’ambito della sostenibilità, avviando e implementando pratiche virtuose sul risparmio energetico e dell’acqua, sulla riduzione dell’uso dei fitofarmaci, su progetti di recupero e riutilizzo degli scarti di lavorazione, in un’ottica di economia circolare”.

Secondo il presidente di Fedagripesca Confcooperative "tutto ciò ha portato la cooperazione a dare un contributo fondamentale per garantire ai consumatori un cibo sicuro e di qualità, garantito da controlli rigorosi su tutte le fasi di trasformazione”.

Una sicurezza che “viene ora però minacciata -sottolinea Drei- da accordi commerciali che l’Europa sta negoziando con i paesi terzi che, di fatto, facilitano le importazioni di diversi prodotti, dallo zucchero al riso al pollame. In pratica ora il rischio è di vedere arrivare nei nostri piatti prodotti provenienti da altri continenti, che molto spesso non sono conformi alle normative comunitarie, che sono di gran lunga le più rigorose al mondo in termini di sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e benessere animale”.

Le cooperative agricole e della pesca che si sono aggiudicate i premi della V Giornata della Sostenibilità Cooperativa sono: Cooperativa Pescatori del Trasimeno, Latterie vicentine, Cooperativa agricola La Collina, Cooperativa agricola Co.r.ag.gio (Cooperativa Romana Agricoltura Giovani) e Cantina produttori Valdobbiadene.







