Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Carraro e Lindner insieme per la mobilità agricola evoluta
Nasce dalla collaborazione delle due società nuovo trattore di ultima generazione
Carraro sale a bordo del nuovo Lintrac 160 LDrive di Lindner, un trattore di ultima generazione che integra gli assali sospesi indipendenti 20.25SI dell’azienda italiana leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway. Questa soluzione ingegneristica è stata sviluppata per offrire prestazioni elevate, comfort superiore e massima stabilità su ogni tipo di terreno.Questa collaborazione, spi...
Fc - 54945
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency