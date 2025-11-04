Tetra Pak/2. Nuovo sistema pronto per l'intelligenza artificiale

Tetra Pak, che compie 60 anni di presenza in talia (leggi notizia EFA News), ha presentato oggi al Gulfood Manufacturing di Dubai la sua gamma di prodotti di automazione e digitalizzazione di nuova generazione, Tetra Pak Factory OS. Questa nuova suite di tecnologie modulari, aperte e scalabili per fabbriche intelligenti trasformerà la produzione di alimenti e bevande (F&B) e getterà le basi per fabbriche p...