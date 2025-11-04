Do you want to access to this and other private contents?
Tetra Pak/2. Nuovo sistema pronto per l'intelligenza artificiale
Una suite di tecnologie modulari trasformerà la produzione di alimenti e bevande per fabbriche
Tetra Pak, che compie 60 anni di presenza in talia (leggi notizia EFA News), ha presentato oggi al Gulfood Manufacturing di Dubai la sua gamma di prodotti di automazione e digitalizzazione di nuova generazione, Tetra Pak Factory OS. Questa nuova suite di tecnologie modulari, aperte e scalabili per fabbriche intelligenti trasformerà la produzione di alimenti e bevande (F&B) e getterà le basi per fabbriche p...
Fc - 54984
