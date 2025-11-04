Bergamo: lavoratori in nero, sospeso ristorante

Cinque dipendenti, tutti senza contratto. L'irregolarità è stata rilevata dagli Ispettori del Lavoro e dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bergamo, nel corso di un'ispezione nella provincia orobica. Ne è scaturita la chiusura e la sospensione di un'attività di ristorazione, il cui titolare è stato oggetto di una multa da 18mila euro.

Il blitz è avvenuto nel corso di un'operazione di verifiche coordinate a tappeto sul territorio, che ha coinvolto vari ristoranti. La presenza di cinque dipendenti - la totalità - impiegati in nero, ha fatto scattare le sanzioni per l'azienda. Le violazioni riguardano anche le normative sulla sicurezza, oltre che in materia di tutela del lavoro.

L'attività sarà ripristinata in caso di regolarizzazione dei contratti dei dipendenti, di pagamento della multa e di risoluzione di tutte le irregolarità contestate.