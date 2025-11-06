Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Riso Gallo: glifosato eliminato e consumo energetico in calo
App lanciata in collaborazione con xFarm Technologies tra le strategie sostenibili del gruppo
Riso Gallo, tra le più grandi riserie d'Europa e tra le più antiche industrie risiere italiane, presenta oggi il nuovo Report di Sostenibilità. Negli stabilimenti del gruppo in Lomellina, dove tutto il riso è lavorato e confezionato, tradizione e tecnologia convivono ogni giorno: metodi artigianali - come la pilatura a pietra - si affiancano a sistemi all’avanguardia, per garantire qualità e sicure...
lml - 55087
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency