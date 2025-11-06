It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Riso Gallo: glifosato eliminato e consumo energetico in calo

App lanciata in collaborazione con xFarm Technologies tra le strategie sostenibili del gruppo

Riso Gallo, tra le più grandi riserie d'Europa e tra le più antiche industrie risiere italiane, presenta oggi il nuovo Report di Sostenibilità. Negli stabilimenti del gruppo in Lomellina, dove tutto il riso è lavorato e confezionato, tradizione e tecnologia convivono ogni giorno: metodi artigianali - come la pilatura a pietra - si affiancano a sistemi all’avanguardia, per garantire qualità e sicure...

EFA News - European Food Agency
