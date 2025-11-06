Renergia, revamping di 4 impianti biogas in Lombardia

Renergia, tra i principali operatori italiani nel settore delle energie rinnovabili, annuncia l’avvio, attraverso la propria controllata Agrimet, di un programma di riconversione tecnologica di quattro impianti biogas situati tra le province di Brescia e Cremona. Il progetto è finalizzato alla produzione di biometano avanzato da reflui zootecnici e scarti agricoli e, a regime, consentirà una produzione annua di circa 8.000.000 Smc (Standard Metri Cubi) equivalente al fabbisogno annuo di gas di circa 8.000 famiglie.

Il progetto rappresenta un passo concreto nella strategia di crescita industriale del Gruppo Renergia, che si conferma protagonista nella costruzione di un sistema energetico più sostenibile, decarbonizzato e circolare. I lavori, avviati nel secondo semestre del 2025, porteranno gli impianti alla piena capacità operativa entro giugno 2026.

Al centro dell’intervento vi è un modello di collaborazione integrata tra attori altamente specializzati della filiera: AB, operatore nelle soluzioni per la cogenerazione e l’upgrading del biogas; Corradi e Ghisolfi, attivo nella progettazione e costruzione di revamping di impianti biogas; Start Engineering, società di ingegneria con esperienza consolidata nella progettazione e direzione lavori in ambito energetico.

La collaborazione tra Renergia e questi partner non si limita alla fornitura di soluzioni tecnologiche, ma rappresenta un rapporto sinergico di medio-lungo periodo, basato sulla condivisione di know-how, sulla co-progettazione delle soluzioni e sulla visione comune di un’industria del biometano solida, innovativa e sostenibile. La scelta di attivare partnership con attori italiani di primo piano consolida un modello di filiera nazionale, tracciabile e a basso impatto ambientale, che rappresenta uno degli asset strategici di Renergia. L’esperienza maturata nei precedenti interventi e la visione condivisa con i partner consentono di affrontare le sfide tecnologiche con un approccio sistemico e orientato all’innovazione.

"Grazie a questa collaborazione, consolidiamo la nostra strategia di crescita nel settore del biometano", ha dichiarato Luca Vailati, amministratore delegato di Renergia. "Il know-how tecnico di AB, Corradi e Ghisolfi e Start Engineering ci permette di accelerare lo sviluppo di impianti agricoli innovativi, capaci di coniugare competitività industriale ed economia circolare".

Con questo intervento, Renergia rafforza la propria posizione nel settore del biometano agricolo, contribuendo attivamente agli obiettivi energetici e climatici del Paese e promuovendo una rete industriale solida, trasparente e sostenibile.