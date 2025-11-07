Italia-Africa centrale: nuove prospettive per sviluppo filiere alimentari

Si è svolto nella giornata di ieri il Convegno promosso dall’Associazione Italiana Coltivatori (Aic) in collaborazione con l’Unione delle Comunità Africane in Italia (Ucai), dal titolo “Africa centrale e Italia: nuove opportunità nello sviluppo della filiera agroalimentare”, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo euro-africano e costruire nuove alleanze tra imprese, istituzioni e comunità agricole.

Voluto dal presidente Aic Giuseppino Santoianni e dal presidente Ucai Otto Bitjoka, il convegno ha previsto nella mattinata gli interventi di rappresentanti istituzionali italiani e africani, mentre nel pomeriggio ha visto la partecipazione di esperti, tecnici e rappresentanti di diverse Ambasciate, confrontarsi nelle tre sessioni tematiche dedicate a:

creazione di un polo agroalimentare in Africa centrale; capacity building e formazione continua; buone pratiche: agricoltura multifunzionale per i giovani.

Il convegno segna oggi l’avvio di un progetto concreto, che punta a: sviluppare filiere agroalimentari in Africa centrale con l’Italia come partner di innovazione, qualità e formazione; presentare il modello Aic come riferimento replicabile, basato su servizi di prossimità e cooperazione internazionale; offrire uno spazio di confronto tra istituzioni e imprese per definire linee comuni in agricoltura, pesca, formazione e commercio; rafforzare il ruolo dell’Italia e di Roma come hub mediterraneo ed europeo nel dialogo con l’Africa.

Ai lavori coordinati dal direttore di Economy Sergio Luciano, dalla giornalista Donatella Bianchi e dal giornalista Luca Macario, i temi trattati hanno affrontato argomenti rientranti nel quadro del Piano Mattei per l’Africa e della strategia europea Global Gateway, che promuove la creazione di infrastrutture sostenibili, energia verde e sistemi agroalimentari resilienti. A sostenere l’iniziativa sono numerosi Ambasciatori africani e rappresentanti dei Paesi coinvolti, pronti ad avviare con imprenditori italiani interessati a conoscere da vicino le prospettive di cooperazione e a sviluppare nuove relazioni economiche tra l’Italia e l’Africa centrale.

A cominciare, quindi, dal Gabon, con l’intervento dell' ambasciatore Ginette Arondo, e dei diversi rappresentanti del Burkina Faso, del Congo, del Burundi e del Senegal. I prossimi passi daranno vita ai primi accordi operativi con l’Aic e alcune delle aziende produttrici di eccellenze agroalimentari del Made in Italy, a cominciare da quelle rappresentate dal presidente di AIC Pesca Natale Amoroso.