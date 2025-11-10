Villa Petriolo primo resort toscano a scegliere la tecnologia BWT per l'acqua

L’acqua non è solo fonte di vita, ma può diventare anche simbolo di innovazione, lusso e responsabilità. È con questa visione che Villa Petriolo, tenuta biologica e ristorante gourmet a Cerreto Guidi vicino Firenze, nel cuore della Toscana, primo ecosistema completamente sostenibile dell’ospitalità italiana, e BWT - Best Water Technology, azienda leader in Europa nel settore delle tecnologie per il t...