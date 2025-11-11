Do you want to access to this and other private contents?
L'Insalata dell'Orto: consumo gasolio ridotto del 44% nel 2024
Bilancio sostenibilità certifica impegno azienda nella valorizzazione degli scarti vegetali
Trasparenza, innovazione e responsabilità ambientale guidano il nuovo Bilancio di Sostenibilità 2024 de L’Insalata dell’Orto, tra i principali player italiani della IV Gamma e leader europeo nella produzione di fiori eduli. Redatto secondo gli standard internazionali Gri, il documento racconta un modello di impresa fondato su controllo di filiera, innovazione sostenibile e centralità delle persone, cardin...
