Conai, convegno sul "futuro della sostenibilità"

Conai, Consorzio nazionale imballaggi organizza l’evento “Il futuro della sostenibilità tra sfide emergenti e transizione competitiva” che si terrà a Milano giovedì 21 novembre 2025 presso Borsa Italiana - Palazzo Mezzanotte, Sala Parterre. L’appuntamento sarà un momento di dialogo e riflessione sul ruolo della sostenibilità come leva di competitività per le imprese e come motore di sviluppo per il sistema economico italiano.

Attraverso il confronto tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo industriale e finanziario, esperti e protagonisti della comunicazione economica, si analizzeranno i nuovi scenari della transizione ecologica, le sfide emergenti e le opportunità legate alla trasformazione sostenibile.



L'evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Barbara Lunghi, responsabile dei Mercati Primari Azionari di Borsa Italiana, partecipano Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Lara Ponti, vicepresidente Confindustria, Ignazio Capuano, presidente Conai. In colegament interverrà Peter Hawkins, Professor of Leadership at Henley Business School.

La presentazione dei dati economici e ambientali con l'illustrazione del Report 2025 è affidata a Carlo Cici, partner e head of Sustainability di TEHA Group e a

Simona Fontana, direttrice generale Conai. Interviene Federico Freni, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle finanze.

La tavola rotonda dal titolo "Economia circolare e politiche industriali" vedrà protagonisti Renato Loiero, consigliere economico della presidenza del Consiglio;

Letizia Moratti, MEP Commissione ITRE; Giorgia Favaro, amministratrice delegata McDonald’s Italia;

Giuseppe Lavazza, presidente Lavazza; Maura Latini, presidente Coop, Antonio Gozzi, presidente Federacciai.

Le conclusioni e i saluti finali sono affidati a Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, a Guido Tonelli, Fisico Cern e a Ignazio Capuano, Presidente Conai.