Cop30: Bayer rinnova il suo impegno contro il cambiamento climatico

Durante la Conferenza delle Parti (Cop), che quest'anno si tiene in Brasile, Bayer rinnova il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico. Con "Casa Bayer", l'azienda ha creato un luogo speciale per lo scambio e la collaborazione tra politici, aziende, organizzazioni e società civile.

L'edificio storico centenario, solitamente gestito da una Ong locale come centro di educazione sociale, è stato ampiamente restaurato e ristrutturato da Bayer in modo da poter continuare a essere utilizzato dalla popolazione di Belém anche dopo la conferenza sul clima. Durante la Cop30, la sede funge da "Casa Bayer" per oltre 20 eventi organizzati da diverse organizzazioni, come le Camere di Commercio brasiliana e statunitense, la Federazione delle Industrie Tedesche (Bdi) o il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (Unfpa).

"Bayer ha un legame profondo e duraturo con il popolo brasiliano, i nostri clienti e i nostri dipendenti", ha affermato Bill Anderson, presidente del Consiglio di Amministrazione di Bayer AG. "Con la Cop30 che si svolge in uno dei nostri mercati più importanti, volevamo trovare un modo diverso e più duraturo di coinvolgerci, che dimostrasse il nostro profondo interesse per la salute e la prosperità di questo Paese e del pianeta. Per questo motivo abbiamo creato Casa Bayer, un centro di incontro con i principali stakeholder e partner a Belém. Questo sottolinea che Bayer è presente in Brasile da oltre 100 anni".

Nell'ambito del Summit dei leader della Cop30 del 7 novembre, Deutsche Bank, Siemens e Bayer, insieme ai governi dei Paesi latinoamericani Honduras e Suriname e alla Coalizione per le Nazioni della Foresta Pluviale, hanno firmato una Lettera d'Intenti per una nuova forma di credito di carbonio basato sulla foresta pluviale. Anche Symrise AG ha aderito all'iniziativa. Lo sviluppo pianificato di un nuovo credito di carbonio sovrano basato sull'Articolo 6.2 dell'Accordo di Parigi faciliterà per la prima volta l'acquisto diretto da parte del settore privato di certificati dai Paesi latinoamericani con foreste pluviali a sostegno della loro conservazione. L'operazione pilota proposta sarebbe significativa per canalizzare finanziamenti privati per la protezione della foresta pluviale amazzonica.

Anderson ha firmato l'accordo per conto di Bayer insieme al presidente dell'Honduras Xiomara Castro, e a diversi ministri federali di entrambi i Paesi. Data l'importanza di questo accordo, il presidente della Cop30 André Corrêa do Lago ha aperto la cerimonia di firma. L'iniziativa integra gli sforzi del Tropical Forest Forever Facility, recentemente lanciato dal governo brasiliano.

Poiché la Cop30 si svolge in un grande mercato agricolo, il team di presidenza della Cop30 ha posto particolare attenzione all'agricoltura brasiliana, includendo uno spazio espositivo dedicato nella cosiddetta AgriZone presso la Brazilian Agricultural Research Corporation Embrapa.

"Negli ultimi 30 anni, il Brasile si è trasformato da importatore netto di prodotti agricoli a uno dei maggiori esportatori agricoli, aumentando significativamente le rese", ha affermato Rodrigo Santos, membro del Consiglio di Amministrazione di Bayer AG e responsabile della Divisione Crop Science, presente alla Cop30 di Belém. "Tutto questo è stato reso possibile dalla scienza e dall'innovazione a supporto dell'incredibile lavoro svolto dagli agricoltori, e sono entusiasta che la Cop30 metterà in luce l'importanza di un'agricoltura resiliente a beneficio degli agricoltori, della società e del nostro pianeta".

Durante la conferenza Cop30, Bayer parteciperà a numerosi eventi e dibattiti che metteranno in luce l'importanza dell'innovazione agricola per promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Tra queste innovazioni figurano il sistema di mais intelligente PreceonTM, lanciato di recente da Bayer, che resiste meglio alle tempeste, proteggendo così i raccolti, e il riso a semina diretta di Bayer che, rispetto al riso trapiantato, ha il potenziale per ridurre il consumo di acqua fino al 40% e le emissioni di gas serra fino al 45%.

Come elemento importante dell'attenzione strategica all'agricoltura rigenerativa, Bayer sta promuovendo i suoi programmi di agricoltura del carbonio in tutto il mondo, in particolare in America Latina attraverso la piattaforma Pro Carbono. Nell'ambito della più ampia strategia di sostenibilità di Bayer, Pro Carbono mira a creare una piattaforma di soluzioni per l'agricoltura rigenerativa, a beneficio sia dell'ambiente che delle generazioni future. Pro Carbono è diventato il più grande programma di riduzione del carbonio nella regione, coinvolgendo attualmente circa 3.000 produttori in Brasile e Argentina. Insieme, coltivano circa 2,7 milioni di ettari di soia, mais e cotone. Durante la Cop30, il programma raggiungerà il traguardo dei 3 milioni di ettari.

Con Pro Carbono, Bayer offre agli agricoltori e alle aziende latinoamericane gli strumenti giusti, sviluppati in collaborazione con Embrapa, per adottare pratiche rigenerative volte ad aumentare l'efficienza dei terreni agricoli e ridurre, catturare e stoccare significativamente le emissioni di carbonio. Secondo i dati più recenti, l'impronta di carbonio media per la soia è del 50% e per il mais del 55%.