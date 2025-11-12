Aic si impegna per il turismo rurale sostenibile

Penisola Verde parteciperà alla 23ª edizione di Agri@tour – Salone Nazionale dell’Agriturismo e del Turismo Rurale, che si terrà dal 14 al 16 novembre 2025 presso Arezzo Fiere e Congressi.

Presente con un proprio stand espositivo, Penisola Verde sarà protagonista anche di un momento di confronto pubblico: venerdì 14 novembre dalle ore 16.00 alle 16.30, nell’ambito dell’Arena Experience, si terrà un Talk dedicato alle sfide e alle opportunità del settore agrituristico, con la partecipazione di Silvia Bernini, presidente di Penisola Verde agriturismi Aic, e Roberto Perticone, presidente di Italy Discovery.

Durante l’intervento, Bernini porterà l’attenzione su temi centrali per il futuro del comparto: la valorizzazione del turismo rurale come leva di coesione sociale, presidio del territorio e modello di sostenibilità ambientale ed economica. “L’agriturismo non è solo ospitalità", afferma Bernini, "ma un ponte tra tradizione e innovazione, tra comunità locali e viaggiatori consapevoli. È un settore che merita politiche mirate, investimenti e visione”.

Parliamo di un settore in crescita: infatti il comparto agrituristico italiano si conferma in forte espansione secondo i dati Istat e recenti analisi di settore: - 26.129 aziende agrituristiche attive nel 2025, con una crescita dell’1,1% rispetto all’anno precedente. - Oltre 4,5 milioni di turisti hanno scelto l’agriturismo nel 2025, segnando un incremento dell’11%. - Il valore della produzione ha raggiunto 1,9 miliardi di euro, con un aumento del 15,4% in un solo anno. - Le regioni del Centro Italia e le Isole trainano la crescita, grazie a un’offerta sempre più diversificata e orientata alla qualità.

Questi dati confermano come l’agriturismo rappresenti una risorsa strategica per il turismo nazionale, capace di coniugare accoglienza, cultura del territorio e sostenibilità.