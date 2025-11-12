Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Tetra Pak, nuovo impianto per alimenti e bevande in polvere
Inaugurato a Cholet in Francia il sito progettato per ottimizzare i processi per i prodotti formulati in polvere
Tetra Pak ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo Centro di sviluppo prodotti (PDC, Product Development Centre) per la lavorazione e la tecnologia delle polveri a Cholet, in Francia, progettato per accelerare l'innovazione e ottimizzare i processi per i prodotti formulati in polvere. Con una superficie di 340 mq, il nuovo PDC per polveri dispone di un impianto pilota completamente attrezzato con linee...
fc - 55254
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency