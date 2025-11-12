Tetra Pak, nuovo impianto per alimenti e bevande in polvere

Tetra Pak ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo Centro di sviluppo prodotti (PDC, Product Development Centre) per la lavorazione e la tecnologia delle polveri a Cholet, in Francia, progettato per accelerare l'innovazione e ottimizzare i processi per i prodotti formulati in polvere. Con una superficie di 340 mq, il nuovo PDC per polveri dispone di un impianto pilota completamente attrezzato con linee...