It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Tetra Pak, nuovo impianto per alimenti e bevande in polvere

Inaugurato a Cholet in Francia il sito progettato per ottimizzare i processi per i prodotti formulati in polvere

Tetra Pak ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo Centro di sviluppo prodotti (PDC, Product Development Centre) per la lavorazione e la tecnologia delle polveri a Cholet, in Francia, progettato per accelerare l'innovazione e ottimizzare i processi per i prodotti formulati in polvere. Con una superficie di 340 mq, il nuovo PDC per polveri dispone di un impianto pilota completamente attrezzato con linee...

fc - 55254

EFA News - European Food Agency
Similar