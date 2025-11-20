Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Espe, due nuove commesse nell'agrivoltaico
Impianto a Bologna da 9,8 MWp e valore di 6 mln euro e un altro sito a Treviso per 5,2 MWp e valore di 4,5 milioni
Sono due i nuovi contratti siglati con due nuovi distinti clienti italiani da parte di Espe, società di Grantorto in provincia di Padova attiva nel settore delle energie rinnovabili come epc contractor nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia a marchio “Espe” per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa.I due contratti hanno a oggetto la r...
Fc - 55463
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency