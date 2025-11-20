It does not receive public funding
CLARA MOSCHINI

Espe, due nuove commesse nell'agrivoltaico

Impianto a Bologna da 9,8 MWp e valore di 6 mln euro e un altro sito a Treviso per 5,2 MWp e valore di 4,5 milioni

Sono due i nuovi contratti siglati con due nuovi distinti clienti italiani da parte di Espe, società di Grantorto in provincia di Padova attiva nel settore delle energie rinnovabili come epc contractor nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia a marchio “Espe” per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa.I due contratti hanno a oggetto la r...

