Edp e Doreca, accordo per la decarbonizzazione del settore bevande

EDP, Energias de Portugal leader europeo nella produzione di energia solare distribuita con sede anche in Italia, attraverso EDP Energia Italia, ha siglato una partnership con Doreca, azienda italiana specializzata nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di bevande, con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Grazie a questo accordo, saranno realizzati quattro impianti fotovoltaici di...