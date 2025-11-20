Frigoveneta pianta il suo Frigobosco

È stato inaugurato oggi Frigobosco, il primo bosco aziendale di Frigoveneta, azienda veneta che si occupa di refrigerazione industriale e per la GDO. Si tratta di un progetto di riforestazione nato per restituire valore al territorio, migliorare la qualità dell’aria, favorire la biodiversità e creare spazi naturali fruibili da persone e comunità. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma Piantata...