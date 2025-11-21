PiantiAmo il Futuro: Nescafé celebra la Giornata degli Alberi

Prendersi cura dei luoghi dove viviamo attraverso piccoli e grandi gesti è il primo passo verso un futuro più sostenibile. Con questo spirito, Nestlé Professional, attraverso il brand di caffè Nescafé, prosegue il percorso del progetto “PiantiAmo il Futuro: un albero per ogni macchina del caffè che rinasce”, nato nel 2023 con l’obiettivo di piantare 500 alberi in 5 anni.

Un traguardo che oggi è stato raggiunto con due anni di anticipo, segno tangibile dell’impegno di Nestlé Professional e dei partner coinvolti. Un risultato che dimostra come la collaborazione tra impresa, istituzioni e territorio possa tradursi in azioni concrete di rigenerazione ambientale. L’iniziativa, che si conclude quest’anno, invita le strutture alberghiere a unirsi a questo cambiamento concreto: per ogni macchina del caffè revisionata e rimessa in uso, scelta al posto di una nuova, Nescafé dona e pianta un albero. Un gesto semplice che diventa un simbolo di sostenibilità condivisa e di attenzione al territorio.

Nel 2023 sono stati piantati 100 alberi nell’area Balossa del Parco Nord Milano, primo passo di un progetto Nel 2024 sono stati donati e piantati 200 tra alberi e piante a Ferrara, lungo la Nuova Darsena e in altre aree verdi della città.

Quest’anno, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, venerdì 21 novembre, il progetto approda nella Riserva Naturale Regionale di Nazzano Tevere Farfa, nel Lazio, dove, in collaborazione con Federparchi e con la Riserva, saranno messe a dimora 300 nuove piante tra lecci, pioppi bianchi e salici presso l’area di Meana e l’alzaia di Torrita Tiberina.

Un intervento che ha l’obiettivo di ripristinare l’habitat naturale danneggiato dalla tempesta dell’estate 2025, in collaborazione con le amministrazioni locali e le istituzioni ambientali del territorio.

“PiantiAmo il Futuro rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra imprese, istituzioni e territorio", dichiara Paolo Pisano, Marketing Manager Nestlé Professional Bevande. "Siamo orgogliosi di aver raggiunto in soli tre anni un obiettivo che ci eravamo posti in cinque: un risultato che testimonia la forza delle partnership e la volontà concreta di lasciare un segno positivo nei territori in cui operiamo. Questo progetto, però, è anche parte di un impegno più ampio che ci vede quotidianamente attivi nel promuovere pratiche virtuose lungo tutta la filiera del caffè: dalle coltivazioni nei Paesi d’origine, dove promuoviamo l’agricoltura rigenerativa e supportiamo le comunità di coltivatori, fino alle scelte responsabili legate alle attrezzature per il consumo nei luoghi di lavoro e dell’ospitalità. “PiantiAmo il Futuro” ne è la prova concreta”.

Per Luca Santini, presidente Federparchi: “Iniziative come questa mostrano quanto la collaborazione tra pubblico e privato, tra aziende e territorio, tra aree naturali protette e mondo delle imprese, sia essenziale per la tutela degli ecosistemi. Ogni pianta messa a dimora oggi è un investimento per le generazioni future”.

Soddisfazione per l’iniziativa anche da Riccardo Luciani, presidente della Riserva Naturale Nazzano Tevere Farfa: “la nostra Riserva si trova a pochi chilometri dalla capitale ed è nostro obiettivo promuovere tutte le attività di conservazione e tutela della biodiversità che coinvolgono anche il mondo delle imprese. Sviluppo sostenibile e protezione dell’ambiente sono due elementi imprescindibili e questo appuntamento serve e rinsaldare questo legame”.

L’iniziativa PiantiAmo il Futuro nasce dalla volontà di portare in Italia i principi del Nescafé Plan 2030, il programma globale di Nescafé che promuove l’agricoltura rigenerativa, contribuisce alla decarbonizzazione del Gruppo Nestlé e sostiene le comunità di coltivatori.