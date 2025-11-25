UE: cala consumo petrolio a uso agricolo

Nel 2023, il settore agricolo e forestale dell'Unione Europea ha consumato 26,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Top), con un calo dell'1,1% rispetto al 2022. La quota del settore sul consumo energetico totale dell'UE è rimasta invariata al 3,0%.

Il settore agricolo e forestale nei Paesi Bassi ha rappresentato la quota più elevata del consumo energetico diretto totale nazionale, con il 7,8%, seguito da Polonia (5,2%) e Lettonia (5,0%). Al contrario, Lussemburgo (0,8%), Slovacchia (1,3%) e Slovenia (1,6%) hanno registrato le quote più basse.

Nel 2023, petrolio e prodotti petroliferi hanno rappresentato la maggioranza (58,3%) del consumo energetico diretto del settore agricolo e forestale dell'UE. L'elettricità è stata la seconda fonte più importante (15,1%), seguita dal gas naturale (12,1%) e dalle energie rinnovabili e dai biocarburanti (11,7%).