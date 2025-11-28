Bioeconomia: dalle parole ai fatti

6Gli agricoltori europei, i proprietari forestali e le loro cooperative sono al centro della bioeconomia: sono fondamentali per il successo dell'attuazione della nuova strategia europea per la bioeconomia pubblicata ieri dalla Commissione. Il Copa e il Cogeca, in un comunicato ufficiale, "chiedono misure concrete che rafforzino il ruolo dei produttori primari e ne garantiscano il ruolo centrale nella transizione verso un'economia sostenibile, circolare e competitiva".

"L'attuazione della strategia per la bioeconomia - spiega la nota - deve garantire una migliore integrazione dei produttori primari nelle catene del valore basate sulle risorse biologiche. Le piattaforme UE esistenti, come l'impresa comune Circular Bio-Based Europe (CBE-JU), devono essere potenziate per continuare a coinvolgere attivamente agricoltori, proprietari forestali e cooperative, fornendo loro gli strumenti e i finanziamenti necessari per promuovere l'innovazione e la sostenibilità".

"Le cooperative, in particolare - prosegue la nota - hanno già dimostrato la loro capacità di guidare progetti di bioeconomia circolare e sostenibile e il loro contributo deve essere ulteriormente promosso e sostenuto per massimizzarne l'impatto. Il finanziamento dei settori agricolo e forestale legati alla bioeconomia non può dipendere esclusivamente dalla politica agricola comune (PAC). L'attuazione della strategia dovrebbe sbloccare un sostegno specifico attraverso fondi per la ricerca e l'innovazione, meccanismi di investimento e programmi di formazione, promuovendo al contempo sinergie con la politica di coesione e altri strumenti dell'UE".

Senza finanziamenti diversificati e accessibili, dicono Copa e Cogeca, "i produttori primari e le comunità rurali rischiano di rimanere indietro nella transizione dell'Europa verso un'economia più competitiva e resiliente. Tali investimenti dovrebbero mirare a sostenere la creazione e lo sviluppo di catene del valore autosufficienti che riconoscano e ricompensino adeguatamente i produttori primari. La strategia deve anche affrontare la sfida persistente degli oneri amministrativi, nonché evitare duplicazioni e inutili complessità".

"I settori agricolo e forestale - aggiunge la nota - dovrebbero essere riconosciuti non solo come custodi dell'equilibrio ecologico dell'Europa, ma anche come fornitori chiave di biomassa rinnovabile, in grado di sostituire i materiali e i combustibili fossili, promuovendo al contempo gli obiettivi climatici e industriali. Riducendo la burocrazia e promuovendo un ambiente favorevole, l'UE può liberare tutto il potenziale sociale di questi settori, creare posti di lavoro e rivitalizzare le economie rurali".

"Lo sviluppo di mercati ad alto potenziale - scrivono Copa e Cogeca - quali quelli delle materie plastiche, dei tessuti, dei prodotti chimici, dei materiali da costruzione e dei fertilizzanti di origine biologica, dipende dalla fornitura costante di biomassa sostenibile da parte del settore agroforestale. Per le plastiche e i polimeri a base biologica abbiamo bisogno di amido e lignina, per i tessuti a base biologica abbiamo bisogno di cotone, lino, canapa, lana e fibre cellulosiche sintetiche provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, per i prodotti chimici a base biologica abbiamo bisogno di risorse biologiche rinnovabili derivanti dal legno, dalle alghe e dai residui agricoli".

"Per i prodotti da costruzione di origine biologica - dicono Copa e Cogeca - abbiamo bisogno di legno, canapa, paglia, ecc. e per i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari di origine biologica abbiamo bisogno di letame, microrganismi e sostanze naturali. Per potenziare la bioeconomia, l'UE deve dare priorità agli investimenti e all'innovazione nell'agricoltura e nella silvicoltura, garantendo che questi settori rimangano competitivi e resilienti. Oltre a questi importanti mercati emergenti, non deve ignorare il ruolo fondamentale della bioenergia, che rimane il mercato più importante per molte aziende della bioeconomia e una componente vitale dell'attuale mix energetico".

"Il Copa e il Cogeca - conclude la nota - esortano le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a tradurre le ambizioni della strategia in azioni concrete, garantendo che gli agricoltori, i proprietari forestali e le cooperative siano al centro di tale strategia. Ciò comprende il rafforzamento della posizione dei produttori primari nelle catene del valore basate sulle biotecnologie, la diversificazione delle fonti di finanziamento, la semplificazione delle procedure amministrative e il pieno riconoscimento della bioenergia, sviluppando al contempo nuovi mercati basati sulle biotecnologie.