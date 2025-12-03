McDonald's si allea con Engie e Capital Dynamics per le rinnovabili

Capital Dynamics, società di asset management indipendente a livello globale fondata nel 1988 e oggi con oltre 15 miliardi di dollari di asset in gestione, ENGIE, operatore globale di riferimento nella transizione energetica con 98 mila dipendenti in 30 paesi, e McDonald’s UK hanno finalizzato un Cppa, un Corporate power purchase agreement della durata di 15 anni per l’acquisto dell’energia rinnovabile generata dal parco eolico Douglas West Extension Wind Farm, situato in Scozia e interamente di proprietà di Capital Dynamics. McDonald’s acquisterà il 100% dell’energia prodotta dal Parco Eolico che diventerà operativo a partire dal primo trimestre 2026.

Grazie a un modello di fornitura strutturato da ENGIE, l'intesa permetterà a McDonald’s di allocare energia rinnovabile ai propri principali fornitori, contribuendo alla decarbonizzazione della supply chain. L’energia proveniente dal Parco Eolico coprirà circa l’8% del fabbisogno elettrico annuale totale dell’azienda nel Regno Unito, supportando il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e rafforzando la strategia ESG del gruppo nel lungo termine.

Il parco eolico da 66,0 MW sarà composto da dodici turbine Nordex N149 e genererà circa 190 GWh l’anno di energia rinnovabile, equivalenti al consumo di circa 16.000 abitazioni nel Regno Unito.

Capital Dynamics ha, inoltre, istituito un community fund, gestito da Foundation Scotland con il supporto di un gruppo comunitario locale, finalizzato a finanziare una strategia di sviluppo territoriale a beneficio dei villaggi di Glespin, Douglas, Coalburn, Rigside e Douglas Water.

Come sottolinea il comunicato ufficiale, il Corporate PPA rappresenta un pilastro della strategia di decarbonizzazione di McDonald’s, generando una riduzione significativa delle emissioni lungo l’intera catena del valore. Attraverso il framework sviluppato da ENGIE, l’accordo estende l’accesso alle energie rinnovabili anche ai partner e ai fornitori dell’azienda, superando le barriere tipiche per l’adozione di soluzioni green. ENGIE, con queste strutture di Cppa multi-controparte, mira a semplificare il mercato rendendo più trasparente e accessibile l’approvvigionamento energetico da asset dedicati.

“Questa partnership - spiega Nadia Hartley, Head of Sustainability and Indirect Sourcing di McDonald’s UK&I - rappresenta un traguardo fondamentale nel percorso di McDonald’s UK & Ireland verso un modello operativo più sostenibile. Grazie a questo accordo quindicinale, garantiamo quasi un terzo del nostro fabbisogno di energia rinnovabile, rafforziamo la resilienza della supply chain e acceleriamo i nostri obiettivi di decarbonizzazione. La collaborazione con ENGIE e Capital Dynamics si fonda su una visione condivisa di lungo periodo e sulla volontà di generare un impatto positivo per il nostro business e per il pianeta”.

Per Capital Dynamics, l’accordo con McDonald’s rappresenta un ulteriore successo nella crescita del proprio portafoglio di asset rinnovabili supportati da PPAs corporate nel Regno Unito. La società conferma così la propria leadership nello sviluppo di progetti di energia pulita privi di sussidi e continua a espandere la pipeline di asset rinnovabili, collaborando con imprese orientate alla sostenibilità.

“In un contesto in cui la domanda di energia pulita è destinata a crescere a livello globale - sottolinea Barney Coles, Senior Managing Director, Co-Head of Clean Energy di Capital Dynamics - partnership tra operatori privati esperti come questa risultano essenziali per offrire soluzioni innovative e generare la capacità rinnovabile a basso costo necessaria al mercato. Queste iniziative, inoltre, rafforzano la sicurezza energetica del Regno Unito e producono benefici economici tangibili per comunità spesso poco servite. Auspichiamo un’ulteriore collaborazione con McDonald’s, ENGIE e altre aziende pioniere della transizione energetica”.

ENGIE, in qualità di partner energetico dell’accordo, garantirà la fornitura e la gestione dell’energia prodotta dal Parco Eolico, facendo leva sulla propria esperienza nel mercato delle rinnovabili e dei cPPA. Il gruppo assicurerà la consegna di energia green in linea con gli impegni di McDonald’s e contribuirà agli obiettivi più ampi del raggiungimento del Net-Zero nel Regno Unito. Il Gruppo, quotato alle Borse di Parigi e Bruxelles, ha chiuso il 2024 con ricavi a 73,8 miliardi di euro.

“Questa partnership sostiene non solo la realizzazione di nuova capacità rinnovabile, ma anche la riduzione dell’impronta di carbonio di McDonald’s UK lungo l'intera supply chain - commenta Robert Wells, Managing Director ENGIE Supply UK - Grazie a questo approccio collaborativo, i fornitori di McDonald’s potranno accedere più facilmente a energia pulita, con un contributo diretto alla riduzione delle emissioni di Scope 3. Riteniamo che modelli innovativi e multi-stakeholder come questo possano svolgere un ruolo cruciale nel percorso verso il net-zero del Regno Unito, e ENGIE continuerà a guidare questa trasformazione”.

McDonald’s UK & Ireland McDonald’s opera nel Regno Unito dal 1974 e gestisce attualmente oltre 1.560 ristoranti nel Regno Unito e in Irlanda, servendo più di tre milioni di clienti al giorno. L’azienda è uno dei maggiori datori di lavoro del settore privato nel Paese, con oltre 159.000 dipendenti, e collabora con una rete di oltre 29.000 agricoltori britannici e irlandesi.