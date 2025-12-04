Puglia: maxisequestro olio evo contraffatto

Tra il porto di Bari e la provincia di Lecce sono stati sequestrati 14mila litri di olio extravergine di oliva per un valore stimato di circa 190mila euro. A Bari, l’Icqrf Puglia e Basilicata, insieme alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha bloccato un carico senza indicazione dell’origine obbligatoria, presumibilmente proveniente dalla Grecia. Nel Leccese, l’Icqrf ha sequestrato olio non tracciato nella contabilità aziendale.

A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, è stato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, che ha espresso gratitudine per Icqrf, Guardia di Finanza e Dogane, i quali "difendono ogni giorno la trasparenza, la qualità e il lavoro delle nostre imprese".