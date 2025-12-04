Do you want to access to this and other private contents?
Dalter Food, 4° bilancio di sostenibilità integra la filiera lattiero-casearia
Fatturato 2024 a 176 milioni di euro (+11%) e 99,5% di consumi di energia da fonti rinnovabili
Giunge alla sua quarta edizione il Report di Sostenibilità di DalterFood Group, impresa tra i big player del settore lattiero-caseario a livello nazionale e internazionale. A dimostrazione della propria attenzione alla sostenibilità, nel 2024 DalterFood Group ha ottenuto nuovamente la Medaglia di Bronzo EcoVadis, migliorando il proprio punteggio da 52 a 64/100 e posizionandosi nel 73° percentile de...
