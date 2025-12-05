Fedagripesca, accordo storico sulle Ngt ma i tempi saranno lunghi

Continua a suscitare commenti l'accordo provvisorio raggiunto dal Consiglio Europeo con il Parlamento europeo su una serie di norme che stabiliscono un quadro giuridico per le nuove tecniche genomiche Ngt. Secondo il presidente di Fedagripesca Confcooperative Raffale Drei si tratta di "un accordo storico che apre alcune nuove opportunità al settore agroalimentare europeo per fronteggiare le criticità connesse ai cambiamenti climatici e rispondere alla sempre più frequente indisponibilità di strumenti di difesa per le colture".

"I risultati operativi, tuttavia - aggiunge Drei - non saranno immediati e ci vorranno tempi anche molto lunghi: per questo auspichiamo una veloce conclusione dell’iter di approvazione dell’accordo affinché si possa disporre di sementi e di piante NGT nei tempi più rapidi possibili”.

“L’accordo prevede alcune decisioni lasciate in capo agli Stati Membri - riprende il presidente Drei - sulle quali invece noi chiediamo garanzie di omogeneità nell’applicazione da parte di tutti gli Stati dell’Unione Europea”.

Nell’intesa raggiunta, spiega Confcooperative Fedagripesca, è stata confermata l’equivalenza delle piante NGT1 con quelle convenzionali essendo di fatto indistinguibili, mentre le piante NGT2, ottenute con modifiche genetiche più complesse, resteranno soggette a etichettatura e tracciabilità obbligatorie, simile a quella prevista per gli OGM. Le autorità nazionali dovranno tuttavia verificare che le piante NGT appartengano alla categoria 1, ma la loro progenie non dovrà essere successivamente verificata.

Per il principio di equivalenza le piante NGT1 non saranno etichettate, ad eccezione dei semi di primo impianto.



