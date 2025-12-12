Tozzi Green, 52 milioni di euro per l'agrivoltaico in Sicilia

Tozzi Green, uno dei principali gruppi italiani nel settore delle energie rinnovabili (idroelettrica, eolica, fotovoltaica e biogas), insieme a Natixis Corporate & Investment Banking e BNL BNP Paribas hanno annunciato il completamento del finanziamento da 42,5 milioni di euro di un impianto fotovoltaico da 56,4 MW di proprietà di Tozzi Green.

Il finanziamento è un corporate bridge a livello di Tozzi Green con una struttura di garanzie tipica del project finance. L’impianto, di cui è già iniziata la fase di costruzione da parte di Tozzi Green, è localizzato a Catania in Sicilia ed avrà una capacità installata di 56,4 MW.

Tozzi Green è uno dei principali gruppi italiani nel settore delle energie rinnovabili, ed integra in modo completo e orizzontale l’intera filiera (Development, EPC, O&M) per ogni fonte rinnovabile (FER). Il Gruppo, interamente di proprietà della famiglia Tozzi, gestisce attualmente una capacità installata di circa 216 MW e nel corso degli anni ha contribuito allo sviluppo e alla costruzione in Italia e all’estero di 700MW.

Natixis Corporate & Investment Banking è un istituto finanziario leader a livello mondiale che fornisce servizi di consulenza, investment banking, finanziamento, corporate banking e capital markets a società, istituzioni finanziarie, sponsor finanziari e organizzazioni sovrane e sovranazionali in tutto il mondo. I team di esperti in quasi 30 Paesi supportano i clienti nel loro sviluppo strategico, aiutandoli a crescere e a trasformare le loro attività e a massimizzare il loro impatto positivo.

Natixis CIB si impegna ad allineare il proprio portafoglio di finanziamenti a un percorso di carbon neutrality entro il 2050, aiutando i propri clienti a ridurre l'impatto ambientale delle loro attività. In quanto parte della divisione Global Financial Services del Groupe BPCE, il secondo gruppo bancario in Francia attraverso le reti retail di Banque Populaire e Caisse d'Epargne, Natixis CIB beneficia della solidità finanziaria e dei solidi rating del Gruppo (Standard & Poor's: A+, Moody's: A1, Fitch Ratings:A+, R&I: A+).

Tozzi Green ha registrato ricavi consolidati nel 2024 pari a 60 milioni di euro, l’ebitda pari a 31 milioni di euro: a fine ottobre 2025 il Gruppo ha impianti di proprietà in Italia e nel mondo per una potenza di 216 MW.