xFarm Agent: intelligenza artificiale al servizio degli agricoltori

La giornata lavorativa di agricoltori e imprenditori agricoli sta cambiando il proprio volto. Nonostante nell’immaginario collettivo si tratti ancora di professioni strettamente legate alla presenza in campo, la componente di studio, ricerca e amministrazione si fa sempre più preponderante. Lo sa bene xFarm Technologies, realtà che punta a una digitalizzazione del settore agroalimentare, capace di affiancare gli imprenditori, rendendo più efficiente la loro operatività, dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

La tech company, già fautrice di xFarm, piattaforma Fmis (Farm Management Information System), per la gestione delle aziende agricole, lancia ora sul mercato xFarm Agent, una funzionalità nata con lo scopo di alleggerire ulteriormente gli agricoltori dagli oneri di gestione, liberando tempo utile alle attività sul campo.

“La tecnologia è la chiave per rendere più semplice la gestione delle aziende agricole, ecosistemi che oggi possono prosperare solo attraverso un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse. xFarm Agent è la punta di diamante di un processo di semplificazione che ha l’obiettivo di aiutare l’agricoltore a rimanere al passo con le proprie attività, con la registrazione delle stesse e con gli adempimenti normativi”, racconta Matteo Vanotti, amministratore delegato di xFarm Technologies, ingegnere e imprenditore agricolo in prima persona. Punto di vista questo che trova riscontro nei dati e nell’opinione degli agricoltori, infatti secondo un recente report del Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea la maggior parte degli agricoltori attribuisce alle tecnologie digitali un impatto positivo sulla sostenibilità: il 76% sul piano economico, il 72% su quello ambientale e il 67% su quello sociale.

Oltre alle intense sfide della crisi climatica in atto e alle tensioni commerciali internazionali, è la crescente burocratizzazione a rendere ancor più complesso il ruolo degli operatori del settore. Infatti, nonostante il leggero aumento registrato nel 2024 (+2,4% di operai agricoli dipendenti, in controtendenza con il trend degli ultimi anni), l’agricoltura italiana continua a riscontrare una mancanza di manodopera , con una elevata difficoltà nel reperimento dei profili ricercati dalle aziende (nel 44% dei casi).

Proprio da questa consapevolezza ha preso avvio la progettazione di xFarm Agent, un nuovo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale (AI) progettato per rendere uno dei lavori più difficili al mondo un po' più semplice.

Grazie a questa funzionalità, direttamente implementata all’interno del sistema di messaggistica istantanea WhatsApp e collegata alla piattaforma xFarm, l’agricoltore potrà gestire la compilazione dei propri registri di attività direttamente attraverso l’invio di un messaggio di testo o vocale, grazie al quale le attività verranno registrate nel proprio account xFarm. Un supporto 24/7, sempre disponibile, capace di guidare passo passo l’agricoltore, anche attraverso l’invio di promemoria e link utili. Non solo, xFarm Agent si occuperà anche di inviare allerte circa meteo, insetti e malattie potenzialmente presenti in campo nonché consigli sull’irrigazione e, in futuro, sulla nutrizione.

Tra le possibilità offerte da xFarm Agent, anche quella di raccogliere le informazioni necessarie per il Qdca (Quaderno di Campagna Digitale), obbligatorio a partire da gennaio 2027, guidando l’agricoltore nella corretta compilazione. Un modo semplice e intuitivo per rispettare i termini di legge, senza dedicare troppo tempo alla compilazione manuale.Non mancheranno infine delle funzioni dedicate alle filiere, per tenere sotto controllo in modo intuitivo un ambiente complesso e talvolta frammentato.

Grazie alla digitalizzazione proposta da xFarm Technologies l’agricoltura si fa più resiliente e la gestione delle aziende agricole più sistematizzata, semplice e fluida. ”xFarm Agent permette agli agricoltori di operare in tranquillità, consapevoli di poter contare su uno strumento affidabile, che li può accompagnare in ogni decisione agronomica e in tutti quegli aspetti amministrativi che, spesso, lo allontanano dal lavoro sul campo”, conclude Vanotti.