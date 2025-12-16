It does not receive public funding
Sis, primo impianto italiano di termo-trattamento sementi

Tecnologia permette di eliminare i principali patogeni senza concia chimica

Si è tenuto oggi presso la sede di Sis - Società Italiana Sementi (realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e nella commercializzazione di sementi di alta qualità, controllata da BF SpA, il più importante Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa) l’evento di presentazione del primo impianto in Italia dedicato al termo-trattamento per la sanificazione delle...

