Maggi: partnership con Ninja per friggitrici ad aria

L'iconico marchio Maggi di Nestlé ha collaborato con Ninja, uno dei marchi leader mondiali di friggitrici ad aria, per offrire soluzioni innovative ai consumatori in Medio Oriente e Nord Africa (Mena). Forte della crescente popolarità di questi innovativi elettrodomestici da cucina nella regione, questa collaborazione mira a ispirare una cucina casalinga sana, più pratica e deliziosa.

Maggi e Ninja hanno co-gestito attivazioni promozionali integrate presso vari punti di contatto fisici e digitali in tutta la regione. Questo include anche partnership con influencer e offerte e-commerce esclusive, consentendo un maggiore accesso ai consumatori. Inoltre, le attivazioni del "Black Friday" nei punti vendita di elettronica in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Qatar hanno già contribuito ad ampliare la portata di Maggi. I mix per friggitrici ad aria Maggi in Mena si ispirano alle ricette più ricercate della regione, combinando sapori locali amati come aglio ed erbe aromatiche con specialità internazionali come la fajita messicana, la salsa buffalo piccante e i mix per barbecue coreano.

"Maggi, il marchio alimentare leader mondiale, unisce le forze con Ninja per aiutare i consumatori della regione Mena a scoprire le ultime novità in fatto di cucina moderna", ha dichiarato Nikhil Chand, responsabile della Business Unit Strategica Alimentare di Nestlé. "Con le nostre miscele per friggitrici ad aria, rendiamo più facile per le persone utilizzare i propri dispositivi per preparare pasti freschi, gustosi e sani. Questa partnership, insieme ai lanci in altri mercati chiave, come Messico e Francia, riflette l'impegno di Nestlé a investire nelle sue piattaforme strategiche per i consumatori".

Allo stesso tempo, Nestlé sta espandendo la gamma di friggitrici ad aria Maggi in nuove aree geografiche. In Messico, dove sono già disponibili le bustine di papiro aromatizzate Maggi per friggitrici ad aria, l'azienda ha lanciato i condimenti croccanti Maggi in tre diversi gusti: Teriyaki, Chipotle Dolce e Pepe al Limone. Continuando la sua espansione nell'Europa continentale, Nestlé in Francia offre miscele di condimenti Maggi, tra cui Pollo al Formaggio Croccante, Fajitas di Pollo in Stile Messicano e Patatine Fritte Fatte in Casa alla Paprika. I condimenti per friggitrice ad aria Maggi consentono ai consumatori di tutto il mondo di ottenere il gusto e la consistenza perfetti.

Il lancio di questi prodotti segue l'espansione globale del portfolio di prodotti per la cucina moderna di Nestlé negli Stati Uniti, Cile, Regno Unito, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Polonia, Ungheria, Italia, Grecia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Singapore e Cina.