Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Ambienta si espande acquisendo Aquatec
Il deal rafforza la presenza di Wateralia nel mercato idrico australiano
Ambienta SGR, asset manager focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la sua platform company Wateralia ha finalizzato l’acquisizione di Aquatec Holdings Pty Ltd, operatore australiano attivo nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle acque pulite e reflue: è leader a livello globale nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di pompe e sistemi per il ciclo integrato del...
Fc - 56183
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency