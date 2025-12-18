Ambienta si espande acquisendo Aquatec

Ambienta SGR, asset manager focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la sua platform company Wateralia ha finalizzato l’acquisizione di Aquatec Holdings Pty Ltd, operatore australiano attivo nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle acque pulite e reflue: è leader a livello globale nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di pompe e sistemi per il ciclo integrato del...