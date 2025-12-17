Piemonte/2. Contributi a 50 scuole su api sentinelle della natura

Gli esiti del bando "Il regno delle api, sentinelle della natura - anno scolastico 2025/2026", approvati dalla Regione Piemonte, permetteranno di finanziare con un contributo di 2000 euro ciascuno 50 progetti, selezionati secondo l’ordine cronologico di arrivo dell’istanza, volti a dare agli studenti degli istituti scolastici primari e secondari di primo grado l’occasione di aumentare la propria consapevolezza sulle tematiche ambientali.

L’iniziativa, compresa per la prima volta nel progetto regionale di ampliamento dei piani dell’offerta formativa integrativa, ha riscontrato la grande partecipazione di 77 istituti. I 50 finanziati sono così distribuiti nelle province piemontesi: 30 a Torino, 4 ad Alessandria, 3 ad Asti, 8 a Cuneo, due a Vercelli, uno ciascuno a Biella, Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

Le scuole beneficiarie potranno realizzare percorsi educativi che esplorano i temi della sostenibilità ambientale a partire dallo studio del ruolo eco-sistemico e dell’organizzazione delle api, affrontando concetti quali gli effetti del cambiamento climatico, la qualità ambientale dei territori, la salute, il concetto di rischio. Il contributo potrà essere utilizzato anche per organizzare visite alle aziende apistiche piemontesi e svolgere attività di laboratorio finalizzate alla realizzazione di un elaborato multimediale finale sul tema.

Tra le istanze pervenute potranno essere selezionate, in base all’ordine cronologico di arrivo e rispettando gli ambiti territoriali delle province, le scuole che potranno partecipare a eventi celebrativi in occasione della Giornata mondiale delle api che si celebra il 20 maggio di ogni anno, al fine di promuovere le proprie creazioni in presenza delle istituzioni e dei rappresentanti delle maggiori Associazioni apistiche piemontesi.

"Abbiamo scelto di inserire Il Regno delle Api all’interno dell’offerta formativa regionale perché educare al rispetto dell’ambiente significa formare cittadini consapevoli e responsabili", evidenzia Elena Chiorino, vicepresidente e assessore regionale all’Istruzione e Merito. "Le api sono sentinelle della natura, un patrimonio prezioso per il nostro territorio e per il futuro delle nuove generazioni. Questo Governo ha dimostrato con i fatti una grande attenzione verso la tutela delle api e dell’apicoltura, riconoscendone il valore ambientale, agricolo ed educativo. Portare gli apicoltori anche a IoLavoro ha voluto dire dare dignità, visibilità e futuro a un settore che unisce sostenibilità, lavoro e conoscenza. La scuola è il luogo dove questi valori possono mettere radici solide e diventare cultura, per questo motivo siamo molto soddisfatti del grande entusiasmo riscontrato tra gli studenti per questo bando".

"Mostrare in azienda ai più giovani la vita e l’allevamento delle api", aggiunge assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni, "significa coltivare la consapevolezza di quanto il settore apicolo sia fondamentale per l’ambiente, per l’economia rurale e per darci un prodotto eccellente e salutare come il miele piemontese, che entra di diritto tra i fiori all’occhiello del nostro agroalimentare e della nostra cucina".

Il settore apicolo in Piemonte conta su 6.903 aziende, di cui il 34,5% professionali e il 65,5% che produce per autoconsumo. La Regione sostiene il comparto api-mellifero con 2 milioni di euro per promozione, formazione, assistenza tecnica e investimenti in azienda, e con 8 milioni spalmati nei cinque anni del Csr 2023-27 per il loro ruolo a salvaguardia della biodiversità.