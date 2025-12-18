Nhco Nutrition Laboratory adotta Centric Plm per potenziare sviluppo prodotto

Centric Software annuncia che Nhco Nutrition Laboratory, uno dei principali brand francesi di integratori alimentari, ha implementato con successo Centric Plm, segnando una tappa significativa nel proprio percorso di trasformazione digitale. Centric Software fornisce soluzioni enterprise innovative, integrate, end-to-end e potenziate dall’AI per accompagnare i prodotti dal concept alla commercializzazione. I team nei settori cosmesi e cura della persona, moda, food & beverage, grocery e retail multi-categoria possono pianificare, progettare, sviluppare, approvvigionare, garantire la conformità, acquistare, produrre, definire strategie di prezzo, allocare, assortire, vendere e riassortire i prodotti per raggiungere obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Fondata nel 2008, Nhco Nutrition Laboratory è diventata un punto di riferimento nel campo della micronutrizione. Affiliata al Gruppo Chiesi dal 2018, Nhco è un laboratorio francese di integratori alimentari specializzato nella ricerca e sviluppo di formule a base di aminoacidi. In linea con la propria missione aziendale, Nhco promuove un uso consapevole e responsabile degli integratori alimentari e, sin dalla sua fondazione, offre formazione ai professionisti della salute che raccomandano i suoi prodotti.

Dopo l’acquisizione, Nhco Nutrition è entrata in una nuova fase di espansione, collaborando in particolare con le affiliate italiane e spagnole del Gruppo Chiesi. La crescente complessità nella gestione dei dati di prodotto ha evidenziato la necessità di una maggiore tracciabilità, di una gestione sicura delle informazioni, di flussi strutturati lungo l’intero ciclo di vita del prodotto e di una collaborazione più stretta tra i reparti di R&D, qualità, regolatorio, marketing operativo e produzione a contratto (Cmo). Con un portafoglio di oltre 70 prodotti e quasi 1.000 ingredienti, Nhco Nutrition evolve costantemente le proprie formulazioni tramite una continua attività di sviluppo, riformulazione e aggiornamento dei prodotti. Spinta da una crescita costante e dalla necessità di mantenere agilità operativa, l’azienda ha adottato Centric Plm come piattaforma digitale best-in-class per snellire la complessità aziendale e scalare in modo efficiente.

Ora, tutti i team globali e delle affiliate di Nhco utilizzano Centric Plm in tutte le lingue e nei Paesi in cui i prodotti sono commercializzati, con un’integrazione completa con il sistema Erp. Attualmente, il team Plm si trova nella fase finale di fine-tuning dei Kpi con i dati Centric C8 e sta valutando l’integrazione di FoodChain ID, insieme a una connessione fluida dell’intero flusso della supply chain.