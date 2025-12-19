Igor Gorgonzola fa tre impianti di congelamento con Cefla

Cefla, società impegnata nella realizzazione e gestione di impianti tecnologici e nella produzione energetica, e Igor Gorgonzola, azienda leader globale nella produzione di Gorgonzola Dop, hanno firmato un accordo per l’analisi energetica e la realizzazione e gestione di tre impianti di cogenerazione, due a fuel cell (Nova Solution by Cefla), per la produzione di energia elettrica e calore ad alto re...