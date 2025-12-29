Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Marzocco: accordo con Piteco su tesoreria globale
Dal 2026, estensione del modello a nuovi Paesi, tra cui Usa, Cina, Australia e Nuova Zelanda
Marzocco, azienda specializzata nella produzione di macchine da caffè professionali e domestiche di alta gamma e parte dell’ecosistema De’ Longhi, prosegue nel suo percorso di innovazione della Tesoreria con un progetto di trasformazione implementato a livello globale. Al suo fianco Caterina Bessi, Group Treasury Manager del Gruppo dal 2023 - ultraventennale esperienza Credit & Treasury Management di g...
lml - 56384
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency