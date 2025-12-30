Roma: sequestro 100 kg di carne avariata al mercato Esquilino

Fine anno... col botto per i Carabinieri della Stazione di Piazza Dante a Roma. 100 kg di carne avariata sono stati sequestrati dai militari presso il mercato Esquilino. Parallelamente sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie in due banchi per la vendita del pesce.

I destinatari della sanzione pecuniaria - pari a 3300 euro - sono due cittadini del Bangladesh, il primo dei quali, gestore di un banco di macelleria, è stato tenuto alla distruzione dei 100 kg di carne avariata, del valore di circa 1500 euro. L'altro, venditore di prodotti ittici, ha dovuto smaltire 15 kg di cibo, del valore di circa 300 euro.