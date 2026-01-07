Do you want to access to this and other private contents?
PepsiCo, Siemens e Nvidia insieme per l'Ai nella supply chain
Annunciata al Ces di Las Vegas intesa per le operazioni degli impianti e della catena di fornitura
Al Ces 2026, il tech event in corso di svolgimento fino al 9 gennaio a Las Vegas, PepsiCo ha annunciato una collaborazione pluriennale, prima nel settore, con Siemens e Nvidia per trasformare le operazioni degli impianti e della catena di fornitura attraverso la tecnologia avanzata dei digital twins, ossia la replica virtuale dinamica e in tempo reale di un oggetto, processo o sistema, e l'intelligenza...
EFA News - European Food Agency
