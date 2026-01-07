AI e cambiamento climatico: la parola ai "giornalisti nell'erba"

È entrato nel vivo il percorso verso #GNE2026, la 17° edizione del Premio Internazionale di Giornalismo Ambientale “Paola Bolaffio”, che nel 2026 porterà al centro del dibattito pubblico uno dei temi più attuali e complessi del nostro tempo: Intelligenza Artificiale e Cambiamento Climatico.

Il Premio è un invito rivolto a giornaliste e giornalisti, giovani e giovanissimi, ma anche a scuole, classi e gruppi creativi, per raccontare con sguardo critico e consapevole il rapporto tra innovazione tecnologica e sostenibilità.

"ClAImate – Intelligenza Artificiale e Cambiamento Climatico" è il titolo di questa nuova edizione. Un binomio che intreccia urgenze ambientali e prospettive tecnologiche, sollevando interrogativi etici, sociali e ambientali sul ruolo dell’IA nella costruzione di un futuro sostenibile.

Gli organizzatori hanno scelto di dedicare questa edizione all’Intelligenza Artificiale perché "il futuro della sostenibilità passa anche dal futuro della conoscenza", si legge in una nota. "Il giornalismo ambientale è chiamato a raccontare come l’innovazione possa diventare alleata della transizione ecologica, ma anche a vigilare sui rischi di nuove disuguaglianze, opacità e distorsioni informative".

Il Premio è aperto a singoli e gruppi e classi, suddivisi in quattro fasce d’età: dai 3 agli 11 anni: dagli 11 ai 14 anni; dai 14 ai 19 anni; dai 19 ai 29 anni.

Sono previste diverse sezioni: a) giornalismo tradizionale (articoli, interviste, reportage);

b) graphic e data journalism (infografiche, storytelling digitale); c) bufala (notizie costruite con informazioni inventate, per imparare a riconoscere la disinformazione); d) creativa (opere artistiche, comunicazione visiva e narrativa); e) social (notizie vestite con i panni dei principali canali di comunicazione).

Per questa edizione non è prevista alcuna quota di iscrizione: basta compilare il form online. Le modalità di partecipazione per ciascuna fascia d’età sono indicate nel regolamento disponibile online.

L’adesione è vincolata ad una iscrizione da effettuarsi entro il termine del 27 febbraio 2026 mentre gli elaborati vanno inviati entro il 27 marzo 2026. La giuria di Giornalisti Nell'Erba è composta da giornalisti, giornaliste, scienziati, scienziate, divulgatori e divulgatrici del settore ambientale. Quest'anno, oltre alla partnership con Frascati Scienza, la 17° edizione è patrocinata dal Coordinamento Free, associazione che promuove lo sviluppo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.

La cerimonia di premiazione, nel corso della quale saranno resi noti i nomi dei vincitori, si terrà l’8 maggio 2026 a Frascati presso le Mura del Valadier.