Sicilia, bando Step per tecnologie pulite ed economia circolare

Sarà presentato oggi 15 gennaio a Siracusa nella sede di Confindustria il nuovo bando Step da 315 milioni di euro. Ieri 14 gennaio è avvenuta la presentazione ufficiale a Catania, sempre nella sede di Confindustria, alla presenza della presidente Maria Cristina Busi Ferruzzi. L’avviso è finanziato nell’ambito del Pr Fesr 21-27 e mira a sostenere la competitività industriale nell’isola. L’incontro, rivolto ai potenziali beneficiari del bando, è organizzato dalla presidenza della Regione e dall’assessorato Attività produttive, in collaborazione con l’associazione degli industriali.

L’avviso Step (Strategic technologies for Europe platform) finanzia, con obbligo di realizzazione nel territorio siciliano, progetti con soglie minime di investimento che variano in base alle dimensioni delle imprese e ai settori di intervento. Le proposte devono riguardare tecnologie “critiche” innovative, d’avanguardia e con alto potenziale di sviluppo economico, in grado di contribuire alla riduzione delle dipendenze strategiche dell’Ue da paesi terzi e alla transizione green e digitale.

Dei 315 milioni complessivi della dotazione finanziaria, oltre 69 milioni riguardano il sostegno a sviluppo e fabbricazione di tecnologie digitali, delle deep tech e delle biotecnologie (azione 1.6.1 del Pr Fesr), mentre 246 milioni supportano interventi per tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse (clean tech) relative, fra l’altro, alle fonti di energia e all’economia circolare (azione 2.9.1).

Al bando possono partecipare imprese di qualsiasi dimensione, singolarmente o assieme ad altri soggetti co-proponenti (compresi gli organismi di ricerca pubblici e privati), costituiti in una delle forme giuridiche indicate nell’avviso (società di capitali, consorzio, Gruppo europeo di interesse economico e altre tipologie).

Le istanze preliminari vanno inviate via pec entro il 13 febbraio (fase 1). Per la trasmissione dei progetti definitivi (fase 2) sono previsti ulteriori 75 giorni dagli esi delle prime verifiche. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi iniziali variano dal 50 al 70% dei costi ammissibili. Per la ricerca industriale le sovvenzioni possono arrivare fino al 65%, per lo sviluppo sperimentale fino al 40% (con alcune possibilità di incremento).