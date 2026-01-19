Biodiversità: torna a Roma la mostra di National Geographic e Nbfc
Una cinquantina scatti in rassegna a Maxxi dal 22 gennaio al 27 febbraio
Dopo la straordinario successo nello spazio Corner del Maxxi di Roma, torna la mostra "Il paese della biodiversità. Il patrimonio naturale italiano (22 gennaio - 27 febbraio) di National Geographic Italia e del National Biodiversity Future Center (Nbfc),il primo centro di ricerca italiano sulla biodiversità.
Una cinquantina di scatti di The Wild Line – il collettivo di fotografi naturalistici composto da Marco Colombo, Bruno D’Amicis e Ugo Mellone – selezionati da Natgeo che esplorano il rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Novità di quest’anno: il documentario che racconta il recupero della biodiversità vegetale e animale e il ripristino degli ecosistemi terrestri e marini in Italia e nel Mediterraneo.
La preview stampa è prevista per mercoledì 21 gennaio, alle ore 18. La mostra inaugura con la proiezione in anteprima del docufilm all’Auditorium. Seguirà alle 19 la conferenza stampa. Interverranno: Andrea Lenzi, presidente Cnr; Luigi Fiorentino, presidente Nbfc; Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia; Bruno D’Amicis e Ugo Mellone, fotografi The Wild Line
