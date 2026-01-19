Biodiversità: torna a Roma la mostra di National Geographic e Nbfc

Dopo la straordinario successo nello spazio Corner del Maxxi di Roma, torna la mostra "Il paese della biodiversità. Il patrimonio naturale italiano (22 gennaio - 27 febbraio) di National Geographic Italia e del National Biodiversity Future Center (Nbfc),il primo centro di ricerca italiano sulla biodiversità.

Una cinquantina di scatti di The Wild Line – il collettivo di fotografi naturalistici composto da Marco Colombo, Bruno D’Amicis e Ugo Mellone – selezionati da Natgeo che esplorano il rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Novità di quest’anno: il documentario che racconta il recupero della biodiversità vegetale e animale e il ripristino degli ecosistemi terrestri e marini in Italia e nel Mediterraneo.

La preview stampa è prevista per mercoledì 21 gennaio, alle ore 18. La mostra inaugura con la proiezione in anteprima del docufilm all’Auditorium. Seguirà alle 19 la conferenza stampa. Interverranno: Andrea Lenzi, presidente Cnr; Luigi Fiorentino, presidente Nbfc; Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia; Bruno D’Amicis e Ugo Mellone, fotografi The Wild Line