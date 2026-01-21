Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Bper rafforza il profilo esg
Nel 2025 in crescita i rating di sostenibilità
Nel corso del 2025 Bper ha conseguito significativi miglioramenti nei giudizi relativi alla gestione delle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), rilasciati da alcune delle principali agenzie di rating internazionali: S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), CDP (Carbon Disclosure Project) e Standard Ethics.I riconoscimenti ottenuti confermano l’efficacia del percorso strategico i...
Fc - 56880
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency