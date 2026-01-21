Do you want to access to this and other private contents?
Planet Farms, prima docuserie “Back to Seed”
Da domani sul canale YouTube, racconta nascita e futuro della realtà italiana hi-tech
Planet Farms, azienda agritech leader in Europa nella coltivazione verticale di insalate ed erbe aromatiche, presenta “Back to Seed”, la sua prima docuserie originale in cinque episodi: un racconto corale che ripercorre la nascita, l’evoluzione e il futuro di una realtà che sta ridefinendo i confini dell’agricoltura sostenibile e tecnologica. La docuserie sarà disponibile sul canale YouTube di Planet...
EFA News - European Food Agency
