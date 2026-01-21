Planet Farms, prima docuserie “Back to Seed”

Planet Farms, azienda agritech leader in Europa nella coltivazione verticale di insalate ed erbe aromatiche, presenta “Back to Seed”, la sua prima docuserie originale in cinque episodi: un racconto corale che ripercorre la nascita, l’evoluzione e il futuro di una realtà che sta ridefinendo i confini dell’agricoltura sostenibile e tecnologica. La docuserie sarà disponibile sul canale YouTube di Planet...