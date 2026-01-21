Tuidi nomina Paola Bussotti direttrice commerciale

La foodtech Tuidi annuncia l’ingresso di Paola Bussotti nel ruolo di Commercial director, una nomina strategica che punta a consolidare la presenza dell’azienda nel mercato italiano e ad aprire nuove opportunità di collaborazione con grandi player internazionali.

"L’arrivo di Bussotti - spiega una nota - si inserisce in una fase di profonda trasformazione del settore retail, caratterizzata da una crescente adozione dell’intelligenza artificiale e da una maggiore complessità dei mercati. In questo scenario, l’utilizzo avanzato dei dati, la capacità di previsione e il supporto alle decisioni diventano fattori competitivi sempre più decisivi".

Con un percorso professionale maturato in realtà come Circana, Catalina, nella consulenza e in Esselunga, Paola Bussotti porta in Tuidi una solida esperienza nel marketing data-driven e nella trasformazione digitale. Un profilo che coniuga visione strategica e conoscenza operativa dei processi commerciali, in linea con l’approccio tecnologico dell’azienda e con i suoi obiettivi di sviluppo sui mercati nazionali e internazionali.

Secondo la società, "in un mercato in crescita, sempre più complesso, la nomina arriva in un contesto favorevole per il comparto food italiano. Secondo il Food Industry Monitor, nel 2024 il settore ha registrato una crescita del +5,9%, con una previsione di +4,4% entro il 2026. Un trend positivo che, tuttavia, rende il mercato più competitivo e richiede strumenti sempre più sofisticati per migliorare efficienza operativa e qualità delle decisioni".

È in questo quadro che Tuidi propone un modello distintivo basato sul Digital Twin applicato al retail. La piattaforma proprietaria Delphi consente di creare una replica digitale dei principali processi in-store, dalla gestione degli approvvigionamenti al pricing, dagli assortimenti alla produttività del personale, permettendo di simulare scenari futuri, valutarne gli impatti e individuare le strategie più efficaci da intraprendere.

"L’ingresso di Paola rafforza la nostra capacità di dialogare con i grandi operatori del retail e coincide con un importante potenziamento tecnologico delle nostre soluzioni", commentano Giulio Martinacci e Vincenzo Morelli, soci fondatori di Tuidi.

Dal canto suo, Bussotti sottolinea il valore strategico della nuova sfida: "in Tuidi - dice - ho trovato una visione chiara, una tecnologia realmente distintiva e un’azienda in una fase di forte maturazione. L’ingresso di figure con una lunga esperienza nel retail come Angelo Massaro, Executive Advisor e Gianluca Parisi, Head of Sales, rappresenta un segnale concreto di crescita e strutturazione. Oggi il settore richiede un cambio di paradigma: assortimento, personale, pricing e approvvigionamento devono lavorare in modo coordinato. La nostra tecnologia rende visibile la relazione tra le scelte assortimentali e la domanda futura, trasformando queste informazioni in indicazioni operative per prezzi e pianificazione degli acquisti. Sono felice di contribuire a questo percorso e di accompagnare clienti e partner verso una nuova fase di maturità digitale".