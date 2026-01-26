Tuidi: Paola Bussotti è il nuovo direttore commerciale

La foodtech Tuidi annuncia l’ingresso di Paola Bussotti nel ruolo di direttore commerciale: una nomina strategica che punta a consolidare la presenza dell’azienda nel mercato italiano e ad aprire nuove opportunità di collaborazione con grandi player internazionali. L’arrivo di Bussotti si inserisce in una fase di profonda trasformazione del settore retail, caratterizzata da una crescente adozione dell’intelligenza artificiale e da una maggiore complessità dei mercati. In questo scenario, l’utilizzo avanzato dei dati, la capacità di previsione e il supporto alle decisioni diventano fattori competitivi sempre più decisivi.

Con un percorso professionale maturato in realtà come Circana, Catalina, nella consulenza e in Esselunga, Paola Bussotti porta in Tuidi una solida esperienza nel marketing data-driven e nella trasformazione digitale. La sua nomina arriva in un contesto favorevole per il comparto food italiano, sempre più in crescita e sempre più competitivo.

È in questo quadro che Tuidi propone un modello distintivo basato sul Digital Twin applicato al retail. La piattaforma proprietaria Delphi consente di creare una replica digitale dei principali processi in-store, dalla gestione degli approvvigionamenti al pricing, dagli assortimenti alla produttività del personale, permettendo di simulare scenari futuri, valutarne gli impatti e individuare le strategie più efficaci da intraprendere. Grazie a modelli avanzati di previsione della domanda, Delphi supporta la grande distribuzione nel ridurre il rischio decisionale e nel trasformare i dati in azioni operative misurabili, lungo tutte le principali funzioni del retail food e non food.

Nel nuovo incarico, Paola Bussotti avrà il compito di guidare la diffusione sul mercato di questa nuova generazione di soluzioni, favorendone l’adozione da parte di retailer e partner e contribuendo alla costruzione di un ecosistema di prodotto solido e scalabile. "L’ingresso di Paola rafforza la nostra capacità di dialogare con i grandi operatori del retail e coincide con un importante potenziamento tecnologico delle nostre soluzioni", commentano Giulio Martinacci e Vincenzo Morelli, soci fondatori di Tuidi.

Dal canto suo, Bussotti sottolinea il valore strategico della nuova sfida: "In Tuidi ho trovato una visione chiara, una tecnologia realmente distintiva e un’azienda in una fase di forte maturazione. L’ingresso di figure con una lunga esperienza nel retail come Angelo Massaro, Executive Advisor, e Gianluca Parisi, Head of Sales, rappresenta un segnale concreto di crescita e strutturazione. Oggi il settore richiede un cambio di paradigma: assortimento, personale, pricing e approvvigionamento devono lavorare in modo coordinato. La nostra tecnologia rende visibile la relazione tra le scelte assortimentali e la domanda futura, trasformando queste informazioni in indicazioni operative per prezzi e pianificazione degli acquisti".