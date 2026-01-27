Do you want to access to this and other private contents?
EDP dà più energia a Veralia
Si amplia da oggi l’intesa tra la società elettrica francese e l'azienda del vetro
EDP, leader europeo nelle soluzioni di energia solare distribuita, tramite EDP Energia Italia rafforza da oggi la collaborazione con Verallia Italia S.p.A., azienda produttrice di imballaggi in vetro per il settore alimentare e delle bevande. EDP amplia il più grande progetto di pannelli fotovoltaici distribuito dall’azienda in Italia: l’accordo, avviato nel 2022, comprende ora sei impianti fotovoltaici con...
Fc - 57022
EFA News - European Food Agency
