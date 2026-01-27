Fiee Sgr entra nel biometano dalla Spagna

FIEE Sgr, tra i principali e i primari operatori finanziari a livello europeo dedicati alla transizione energetica, entra nel settore del biometano e consolida la sua presenza in Spagna con l’acquisizione di una quota di maggioranza di Naturmet, player spagnolo di riferimento nel segmento. L’operazione è stata realizzata attraverso un aumento di capitale iniziale di circa €30 milioni sottoscritto dal fon...