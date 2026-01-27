Do you want to access to this and other private contents?
Fiee Sgr entra nel biometano dalla Spagna
Acquisita la maggioranza dell'iberica Naturmet: nuovo progetto che coinvolge agricoltura, industria e tecnologia per un biogas rinnovabile
FIEE Sgr, tra i principali e i primari operatori finanziari a livello europeo dedicati alla transizione energetica, entra nel settore del biometano e consolida la sua presenza in Spagna con l’acquisizione di una quota di maggioranza di Naturmet, player spagnolo di riferimento nel segmento. L’operazione è stata realizzata attraverso un aumento di capitale iniziale di circa €30 milioni sottoscritto dal fon...
EFA News - European Food Agency
