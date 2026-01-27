Do you want to access to this and other private contents?
Orsero sempre più "ethifinance"
Assegnato alla società ligure di prodotti ortofrutticoli un punteggio al rialzo di 80/100 a conferma della crescita verso temi di sostenibilità
Orsero S.p.A., leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, comunica i risultati del rating ESG unsolicited di EthiFinance, relativi alla performance del 2024. Il gruppo indipendente di rating, ricerca e consulenza al servizio della finanza e dello sviluppo sostenibile europeo, dopo l’iniziale fase di assessment, ha assegnato a Orsero un pu...
Fc - 57036
EFA News - European Food Agency
