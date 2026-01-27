It does not receive public funding
CLARA MOSCHINI

Siccità del mais: xFarm collabora a programma di contrasto

Integrazione tra sementi e assicurazioni parametriche a copertura dei costi extra di irrigazione

L’azienda sementiera Kws Italia annuncia il lancio del programma #MORE - Più sicurezza con il mais Fao 500 Kws, in collaborazione con Zurich Italia, operatore globale nel settore assicurativo e la tech company xFarm Technologies. La collaborazione fra le tre aziende introduce un modello innovativo di integrazione tra sementi e assicurazioni parametriche a copertura dei costi extra di irrigazione, at...

EFA News - European Food Agency
