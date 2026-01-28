Tecno chiude il 2025 con previsioni di crescita

Tecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan tra i principali player nel settore SustainTech, ha rifertito alcuni indicatori chiave di prestazione preliminari consolidati al 31 dicembre 2025, non sottoposti a revisione contabile.

L’Ebitda 2025 si attesta nel range 6,0 – 6,2 mln euro, con un margine sul Valore della Produzione compreso nel range 18,6% - 19,2%. La comunicazione del dato fa seguito alla guidance annunciata in sede di quotazione, che prevedeva una crescita del 50% rispetto all’Ebitda 2024 pro-forma. L’Ebitda 2024 pro-forma, che comprende integralmente gli effetti delle acquisizioni di Ergo ed Energika, era pari a 4,0 mln euro (15,3% sul Valore della Produzione).

La significativa crescita è riconducibile all’incremento dei ricavi, trainati in particolare dalla business unit Sustainable Transformation (tecnologie SustainTech e consulenza strategica basata su dati misurabili) che rappresenta oltre il 50% dei ricavi complessivi.

Sul miglioramento dell’Ebitda hanno inciso inoltre i seguenti fattori: un’efficienza di costo connessa al personale diretto, grazie ad un aumento della produttività; un migliore assorbimento dei costi fissi grazie al conseguimento di economie di scala; una riduzione dei costi per servizi tecnici, grazie all’internalizzazione di alcune fasi del processo di gestione delle commesse; un‘efficienza di costo connessa all’ottimizzazione della forza commerciale.

“Il superamento della guidance annunciata in sede di quotazione rappresenta per noi un risultato di grande soddisfazione e conferma la solidità del modello di business di Tecno", sottolinea Giovanni Lombardi, fondatore e presidente di Tecno. "La crescita dell’Ebitda e il miglioramento della marginalità sono il frutto di una strategia chiara, basata su innovazione SustainTech, consulenza ad alto valore aggiunto e rigorosa disciplina operativa. In particolare, lo sviluppo della business unit Sustainable Transformation dimostra come l’integrazione tra tecnologia, dati e competenze strategiche possa generare valore concreto e misurabile per i nostri clienti e per tutti gli stakeholder. Guardiamo al futuro con fiducia, forti di una struttura più efficiente e di un posizionamento distintivo in un mercato in forte evoluzione.”