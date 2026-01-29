Credit Agricole finanzia le rinnovabili di Plt Energia

Crédit Agricole Italia e Green Castronovo 2, società attiva nella produzione di energia elettrica rinnovabile facente capo al Gruppo PLT energia, hanno sottoscritto un finanziamento dell’importo complessivo di 31,5 milioni di euro, a supporto della realizzazione di un impianto eolico di ultima generazione che si estenderà nei comuni palermitani di Castronovo di Sicilia (PA) e Prizzi (PA).

L’impianto sarà composto da cinque innovativi aerogeneratori, avrà una potenza complessiva di 30MW e a regime si stima produrrà 65 GWh di energia elettrica permettendo il risparmio di oltre 30.000 tonnellate di CO 2 .

Il Gruppo PLT energia è un primario operatore italiano nel settore delle energie rinnovabili, facente capo alla famiglia Tortora, storicamente attiva nel settore delle energie rinnovabili. La società ha raggiunto nel 2025 una capacità installata di 375 MW, a cui si aggiungono ulteriori 150 MW attualmente in una fase avanzata di costruzione. Inoltre, dispone di una pipeline di sviluppo di circa3,4 GW, di cui 600 MW hanno già ricevuto l’autorizzazione.

Nell’operazione Crédit Agricole Italia, assistita dallo studio legale ADVANT Nctm, conferma di voler essere un partner di riferimento per il tessuto imprenditoriale, dimostrando, ancora una volta, particolare attenzione nei confronti di uno sviluppo sostenibile del territorio.



