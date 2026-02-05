"Cuciniamo gli avanzi", Assoutenti contro lo spreco alimentare

In occasione della giornata nazionale contro lo spreco alimentare che si celebra oggi 5 febbraio, il Centro del Riuso-Assoutenti lancia un appello alla parsimonia, almeno in campo alimentare. "Cuciniamo gli avanzi!" è lo slogan lanciato dall'associazione nella sua sezione ligure. "Invitiamo tutte le famiglie liguri - spiega l'associazione in un comunicato - a fare un gesto concreto contro lo spreco alimentare cucinando un piatto degli 'avanzi' e inviando la loro ricetta a [email protected]".

Lo spreco alimentare, sottolinea Assoutenti Liguria, è una vera piaga del benessere e una distruzione di risorse che offende la civile convivenza. In Liguria, secondo le stime contenute nel rapporto Waste Watcher 2025 lo spreco di alimentari è di 101.212 tonnellate, per un valore stimato di circa un miliardo di euro. Il 57% di beni commestibili è sprecato nella filiera che va dal campo all'acquisto, mentre il 43% viene buttato via una volta entrato nelle mura domestiche (con una riduzione del 18,7% sul 2024), facendo dei liguri tra i migliori consumatori contro lo spreco alimentare.

Tuttavia, ancora oggi ogni ligure spreca circa 29 kg l’anno, con un’incidenza sulla spesa annuale del 5%, superiore di 1,6 punti rispetto al tasso di inflazione.

Questa inflazione occulta, questo spreco, vanno ulteriormente ridotti e eliminati, grazie ad una spesa oculata e, in particolare, con tante belle ricette della cucina degli avanzi tipiche della cucina ligure.