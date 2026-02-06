DeA Capital: Milano 3.0 consegue certificazione Leed Silver

Il nuovo complesso residenziale Milano 3.0 realizzato a Basiglio dal Fondo HighGarden, gestito DeA Capital Real Estate Sgr con Orion European Real Estate Fund V quale investitore del Fondo, ha conseguito l’ambita certificazione Leed v.4 - Building Design & Construction: New Construction - livello Silver, confermandosi come un progetto di eccellenza in termini di sostenibilità, qualità e benessere abitativo, rappresentando uno dei pochi casi di residenziale certificato in Italia.

Il riconoscimento è frutto di un approccio progettuale integrato che ha interessato tutte le principali macroaree della certificazione. In ambito energetico, il complesso si distingue per l’impiego di sistemi impiantistici ad alta efficienza, l’utilizzo di fonti rinnovabili, la ventilazione naturale e un miglioramento delle prestazioni energetiche pari a circa il 37% rispetto ai requisiti di riferimento. Grande attenzione è stata riservata anche alla qualità dell’involucro edilizio, progettato per garantire elevate prestazioni termo-energetiche, ridurre le dispersioni e migliorare il comfort interno, con verifiche puntuali delle prestazioni durante la fase costruttiva.

La qualità ambientale interna rappresenta un ulteriore elemento distintivo: gli edifici offrono ambienti salubri e confortevoli grazie a un efficace ricambio d’aria, al monitoraggio della qualità dell’aria negli alloggi, all’abbondante apporto di luce naturale e a soluzioni progettuali orientate al benessere degli occupanti.

È per questo motivo che tante famiglie si stanno già trasferendo a Milano 3.0, proprio per vivere in un contesto moderno, sostenibile e attento alla qualità dell’abitare. L’adozione di illuminazione Led ad alta efficienza e l’uso di materiali a basse emissioni, insieme a una gestione responsabile del cantiere e dei rifiuti, completano il percorso di sostenibilità del progetto.