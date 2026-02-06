Torre del Greco: sequestrati due ristoranti abusivi

Due ristoranti abusivi estesi per 800 metri quadrati di superficie su terrazzamenti demaniali. Le due strutture abusive sono state sequestrate dalla Guardia Costiera, a seguito di un blitz a Torre del Greco. Dalle indagini, è emerso che l'ampia sala ristorante non era più provvista di un titolo concessorio valido, in quanto decaduto. Al contempo, al piano inferiore era stata ricavata un'ulteriore sala (secondo gli inquirenti priva di autorizzazione), sottraendo all'uso pubblico un tratto di arenile demaniale di circa 500 metri quadrati.

Al titolare della ditta che gestiva l'intera struttura sono contestati l'utilizzo di edilizia su suolo demaniale e l'implementazione di strutture non autorizzate. Nel corso dell'ispezione della cucina del ristorante, sono stati rinvenuti prodotti ittici di cui i titolari non sono riusciti a fornire informazioni sulla provenienza. Ciò ha portato al sequestro e alla distruzione di circa 20 kg di alimenti. Il titolare è stato quindi raggiunto da una sanzione di 1500 euro.